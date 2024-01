l'atelier des utilisateurs de Mozilla à Foix

This is an online-only event

Description

Par la mise en place d’ateliers utilsateurs on fera le poitn sur les usages communs et poussés du navigateur et ses plugins dans diverses configuration. En particuliers des ateleirs tournés vers les professionnels seront mis à l’honneur.

– Exemple, l’atelier spécial artisans :

Sommaire de l’atelier pour les atisans rénovation de Foix =

— themes wordpress artisans et immobiliers les plus compatibles avec Mozilla

découverte de l’extension Mozilla « Carbonalyser » qui mesure consommation électrique et les émissions de gaz à effet de serre

— apprentissage de l’Éditeur de plans de projet « ProjectLibre » spécial Mozilla : outil de gestion de projet en ligne très pratique pour Maitre d’Oeuvre ou chef de chantier ou pour modifier des devis et coordonner des artisans

— Découverte du plugin clockify pour Firefox qui permet de mesurer le temps de travail

etc.

Beaucoup d’outils Mozilla qui peuvent être très utiles pour aider l’artisan rénovation de Foix et sa région dans son travail quotidien.

Et plusieurs ateliers sont prévus pour d’autres catégories professionnels : enseignant, sportif…